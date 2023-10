CJF aprova relatórios das auditorias no TRF-4 e na Seção Judiciária de SC

O Colegiado do Conselho da Justiça Federal (CJF) aprovou nesta última terça-feira (3/10), em reunião no Rio de Janeiro, os relatórios finais das auditorias feitas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e na Seção Judiciária de Santa Catarina pela Secretaria de Auditoria Interna do órgão.

O processo foi relatado pela presidente do colegiado, ministra Maria Thereza de Assis Moura, também presidente do STJ. De acordo com os relatórios finais, durante as atividades de auditoria, conduzidas de março a junho deste ano, foram objetos de avaliação os procedimentos de governança, da gestão, do gerenciamento de riscos, dos controles internos estabelecidos e do alcance dos objetivos estratégicos por meio da avaliação dos seguintes processos de trabalho: gestão de frota de veículos; gestão do conhecimento; contratações públicas; e execução e liquidação da folha de pagamento.

As auditorias no TRF-4 resultaram na elaboração de 33 achados, além da emissão de 45 recomendações. No âmbito da Seção Judiciária catarinense, foram contabilizados 35 achados de auditoria e 39 recomendações.

As avaliações consideraram os regramentos legais, infralegais, princípios administrativos e a boa prática no âmbito da administração pública federal.

Com informações do Conjur