Avô é condenado a 25 anos de reclusão pelo estupro da neta

Um homem foi condenado a mais de 25 anos de prisão pelo estupro da própria neta, em Alfenas, no Sul de MG. Ele foi considerado culpado pelos crimes de estupro de vulnerável, coação no curso do processo e armazenamento de material pornográfico infantil.

Os abusos foram descobertos quando um dos netos do réu fazia uma pesquisa do celular do avô e encontrou um vídeo de sua irmã nua. Ao indagar a irmã, ela lhe informou que atendeu ao pedido de seu avô para gravar o vídeo pois ele havia lhe prometido comprar o que quisesse no mercado. O irmão comunicou sua descoberta à mulher do réu e avó da vítima, que iniciou uma discussão com o marido.

Dias após a avó procurou a vítima e seu irmão e lhes pediu que não contassem sobre os fatos a ninguém. No entanto, o comportamento abalado da avó fez com que a mãe da vítima desconfiasse de algo, motivo pelo qual interpelou a filha, que lhe narrou os abusos que vinha sofrendo. Imediatamente a Polícia Militar foi acionada e conduziu o acusado à Delegacia, onde ele proferiu ameaças contra a mãe da criança.

Apesar da negativa do réu em admitir os crimes, todas as acusações foram comprovadas em juízo por meio de provas orais e periciais.

Com informações do MPMG