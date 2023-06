Aos 92 anos, advogado é inscrito na OAB-GO

Quando o recém-advogado Domingos Pereira Valverde nasceu, em fevereiro de 1931, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, que neste ano completa 91 anos, sequer existia. Aos 92 anos, Domingos é o mais novo advogado inscrito na seccional goiana. A cerimônia de entrega da carteira ocorreu no dia 29 de maio deste ano.

Exemplo de superação, vivacidade e persistência, o dono da inscrição 69.069 é certeiro sobre seus planos futuros: “Ainda tenho muito a contribuir e a aprender”, afirmou Domingos em entrevista ao site do Conselho Federal da OAB. A inscrição nos quadros da Ordem já na terceira idade não é um caso isolado. Nos últimos cinco anos, foram registrados 594 compromissos de novos advogados com 70 anos ou mais.

A história de Domingos

O advogado concluiu a graduação em Direito em 1956, pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Na época não existia Exame de Ordem, e o registro na OAB não era obrigatório. “Você se graduava e estava pronto para trabalhar”, explicou.

Domingos decidiu se dedicar à carreira no Banco do Brasil, instituição na qual exerceu cargos de confiança. Assim, o processo para realizar sua inscrição provisória na OAB foi adiado. Depois, mesmo com a aposentadoria na década de 1980, ingressou na HP Transportes, onde trabalhou por mais de quatro décadas no departamento jurídico.

Em março, Domingos decidiu se aposentar e solicitar a inscrição definitiva na OAB. De acordo com ele, o objetivo não é deixar de trabalhar, mas sim buscar novas experiências e enfrentar novos desafios. Agora, planeja se associar a um escritório, em Goiânia, para continuar compartilhando sua vasta experiência.

“Não há tempo para queixas. Aos mais jovens, aconselho mais leitura, conhecimentos gerais. Todos têm potencial de alcançar os seus objetivos se tiverem persistência e perseverança. Nunca é tarde.”

Com informações da OAB Nacional