André Lara Resende ingressa em ataques ao Banco Central com apoio a Lula

Os ataques do presidente Luís Inácio Lula da Silva contra o Banco Central estão ganhando fôlego. Desta vez veio o apoio do economista André Lara Resende, ex-Banco Central e um dos idealizadores do Plano Real. Resende criticou as altas taxas de juros mantidas pelo Banco Central, afirmando que, ‘com essa taxa qualquer um quebra’. A afirmação foi feita entre entrevista ao Band, canal de notícias.

Segundo Lara Resende, as altas taxas de juros podem colocar o país em recessão, pois os banco diminuem drasticamente o crédito, agravando o processo de desaquecimento da economia e colocando o pais em uma possível recessão muito séria.

Resende não vê uma crise fiscal acentuada no país, e a denominou de razoável, firmando, inclusive, que a dívida/PIB do país caiu para 73% no ano passado, o nível mais baixo dos últimos sete anos.