Ameaças de derrotas no Legislativo incentivam Lula a abrir a porteira para cargos públicos

Dentro do jogo entre o interesse público e o político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou para ceder a partidos políticos que devem somar sua base aliada no Congresso Nacional com o retorno de cargos de segundo escalão do governo para conseguir apoio em votações no Congresso, e, em especial barrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, dos atos golpistas de 08 de janeiro.

Há informações de que o União Brasil terá as diretorias dos Correios, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DNOCS.

Também deverão ser ocupadas pelo partido as presidências da Telebrás e Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf. Há sinal para as nomeações e há pressa para tanto, pois há indícios de ‘rebeldia’ se as medida não forem atendidas.

O MDB é outro partido que se beneficiará e adquirirá cargos no Governo, com diretoria em bancos estatais, além de secretarias em outros órgãos de governo. Lula precisa aprovar medidas provisórias de seu interesse mas estava segurando nomeações tentando emplacar negociação para o afastamento da CPMI dos atos golpistas, mas, ante as ameaças de ‘rebelião’, resolveu antecipar as medidas e atender ás nomeações solicitadas.