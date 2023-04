Alberto Bezerra de Melo é nomeado desembargador do TRT-11

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o advogado Alberto Bezerra de Melo para o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR). O decreto foi publicado no Diário Oficial da União da última quinta-feira (20/4). Destinada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pelo quinto constitucional, a vaga é decorrente da aposentadoria da desembargadora Valdenyra Farias Thomé.

Amazonense de Manaus, Alberto Bezerra de Melo é bacharel em Administração e Direito, ambos os cursos pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e concluiu três mestrados: um em Direito do Urbanismo e do Meio Ambiente pela Faculdade de Limoges, na França; outro em Estratégia do Desenvolvimento para a Informação e a Comunicação pela Universidade de Marseille, também na França; e o terceiro em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente, é doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). É autor de cinco livros. Ao longo de sua trajetória profissional foi radialista, bancário e procurador do Estado do Amazonas, cargo que exerceu de 1997 a 2020 e no qual se aposentou. É professor adjunto da Ufam desde 1990.

Emocionado ao saber da nomeação, ele falou sobre o longo caminho percorrido a partir de novembro do ano passado, quando foi escolhido para figurar na lista sêxtupla em sessão ordinária do Conselho Federal da OAB, em Brasília (DF), após a inscrição de 14 profissionais que atuam na advocacia no Amazonas e em Roraima. A lista tríplice foi definida em sessão do Pleno do TRT-11 realizada no dia 15 de fevereiro deste ano e encaminhada para decisão do presidente da República.

Ele conta que sua história na Justiça do Trabalho começou há 33 anos como preposto do antigo Banco do Estado do Amazonas (BEA), muito antes de ser advogado. Por fim, salientou que pretende aprender com os demais desembargadores e somar essa aprendizagem ao conhecimento e experiência que possui. “Minha expectativa é de grande responsabilidade e de fazer um bom trabalho. Que eu possa contribuir para que o TRT da 11ª Região permaneça com esse conceito tão forte perante a sociedade”, declarou.

O presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, destacou a biografia e parabenizou o advogado escolhido para compor a Corte Trabalhista da 11ª Região. “O tribunal ganhou. A sua postura, imparcialidade e a sua trajetória de vida ratificam que o tribunal tem um novo desembargador que vai somar e cintilar”, disse o dirigente.

