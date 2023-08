Advogado acusado de matar guarda municipal envenenado em Fortaleza vai a júri popular

O advogado Victor Henrique da Silva Ferreira Gomes, acusado de matar o guarda municipal José Gonçalves Fonseca, 52 anos, envenenado, vai a júri popular no dia 10 de agosto, seis anos após o crime.

Entenda o caso

De acordo com os autos, o corpo do guarda municipal foi encontrado num matagal, no bairro Dunas, em Fortaleza, coberto por folhagens. Sua morte foi causada por insuficiência respiratória aguda por envenenamento por terbufós (chumbinho).

A vítima teria contratado o advogado para auxiliá-lo na compra de um imóvel e, após tratativas, houve atrito entre eles motivado por questões financeiras. Victor Henrique foi acusado pelo Ministério Público pelo homicídio do então cliente.

Com informações do TJ-CE