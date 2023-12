Acusado de tentativa de homicídio e falsa identidade é condenado

O Tribunal do Júri do Riacho Fundo condenou Jhanerson Willy Macaúbas a nove anos, quatro meses e seis dias de prisão, pelocrime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e ainda a cinco meses e seis dias de detenção, por falsa identidade.

De acordo com o processo, na madrugada do dia 19 de fevereiro de 2022, em via pública do Riacho Fundo I, Jhanerson tentou matar um rapaz, seu conhecido, por motivo torpe. Em 1º de julho de 2022, no interior da 29ª Delegacia de Polícia, então denunciado pelo crime anterior, o acusado identificou-se perante a autoridade policial como sendo seu irmão, que chegou a ser preso em razão desse fato.

O réu deverá cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderá recorrer em liberdade.

Processo: 0702178-86.2022.8.07.0017

Com informações do TJ-DFT