Acusado de matar companheira é condenado a 15 anos de prisão por feminicídio

Nessa quarta-feira, 4/10, André Luiz Muniz dos Santos foi condenado pelo Tribunal do Júri de Ceilândia à pena de 15 anos e sete meses de prisão, por matar a companheira. O crime ocorreu na noite do dia 2 de janeiro de 2023, no Setor M Norte de Ceilândia/DF.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do DF, a vítima e o acusado mantinham relacionamento amoroso e residiam juntos há cerca de dez meses. O relacionamento era conturbado, pois o acusado era agressivo. No dia dos fatos, o casal teve uma discussão e o réu estrangulou a mulher na presença de sua filha. Após o fato, André Luiz entregou a filha recém-nascida da vítima para seus familiares e fugiu. A mulher não resistiu às agressões e faleceu.

Segundo os promotores, o crime foi praticado por motivo torpe, com emprego de asfixia, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio), pois o réu e a vítima mantinham um relacionamento amoroso.

O Juiz Presidente do Júri ressaltou que a vítima deixou três crianças órfãs. Além disso, explicou que o acusado respondeu ao processo preso, de modo que, após a condenação, não há razão alguma para conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Assim, André Luiz irá cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderá recorrer em liberdade.

Processo: 0700904-95.2023.8.07.0003

Com informações do TJ-DFT