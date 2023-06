Acusado de matar amigo por espancamento é condenado a mais de 18 anos de prisão

Zaquel Santana Pinheiro foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão, em regime inicial fechado, em julgamento popular realizado pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, na segunda-feira (05/06). O réu foi condenado por homicídio qualificado contra Marcos Antônio Freitas de Araújo, crime ocorrido no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 3h, na Rua Padre Onias Bento, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

A sessão que julgou a Ação Penal n.º 0600194-62.2020.8.04.0001 foi presidida pela juíza de direito Danielle Monteiro Fernandes Augusto, com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) sendo representado pelo promotor de justiça Rômulo de Souza Barbosa. Zaquel Santana teve em sua defesa os advogados Fabiano Cortez de Negreiros e Maria Goreth Terças de Oliveira.

O réu confessou o delito na fase de inquérito policial e também em Juízo. Em plenário, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia e da decisão de pronúncia. Já a defesa pediu a absolvição alegando legítima defesa.

Zaquel está preso por força de mandado de prisão preventiva desde 6 de janeiro de 2020, e, com a condenação de 18 anos e noves meses, a magistrada manteve a prisão dele até o trânsito em julgado da sentença, da qual cabe recurso.

O crime

Conforme a denúncia, Marcos Antônio Freitas de Araújo foi encontrado sem vida em via pública, após ser violentamente espancado por Zaquel Santana, após uma discussão em um bar. Segundo o inquérito policial, Zaquel tomava cerveja com Marcos quando iniciou-se uma discussão entre ambos, que evoluiu para uma luta corporal. E, por fim, vários chutes e prisões de Zaquel na cabeça de Marcos. Ainda conforme o inquérito, quando Marcos já estava desfalecido, Zaquel pegou sua motocicleta e evadiu-se do local. A autoridade policial chegou até Zaquel após relatos de testemunhas e de analisar imagens de câmeras de segurança.

Com informações do TJAM