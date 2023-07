Acusado de feminicídio e tentativa de homicídio é condenado a 35 anos e seis meses de prisão

O Conselho de Sentença da Vara Única de Cedro condenou, nessa terça-feira (18/07), Jonatha dos Anjos Silva a 35 anos e seis meses de prisão pelo feminicídio de ex-companheira e pela tentativa de homicídio contra o primo da vítima. O julgamento durou doze horas e ocorreu 9 meses após o cometimento dos crimes. O júri foi presidido pelo juiz Carlos Eduardo Carvalho Arrais, que atualmente responde pela Comarca.

Segundo o processo, os fatos aconteceram na noite de 14 de outubro de 2022, no Distrito de Várzea da Conceição, zona rural de Cedro. Na ocasião, o réu se dirigiu ao bar onde estava Patrícia Alves de Matos, de 24 anos de idade, e tentou falar com ela. Após recusa dela em manter diálogo, ele passou a agredi-la com golpes de faca. Durante a ação, D. A. M., primo de Patrícia, tentou intervir e também foi atingido por facadas. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital de Cedro, mas Patrícia não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Por conta dos crimes, Jonatha dos Anjos Silva, também conhecido pelo apelido de Dudu, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por feminicídio (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) e tentativa de homicídio qualificado (para assegurar a execução do crime). O motivo seria a insatisfação do acusado pelo término do relacionamento.

Ao julgar o caso, os jurados entenderam pela culpa do réu. Em relação ao feminicídio, ele foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão. Para o crime de tentativa de homicídio, a sentença ficou em 11 anos, totalizando 35 anos e seis meses pelos dois delitos. Na ocasião, o juiz definiu o regime inicialmente fechado, para imediata execução da pena, “pois a motivação do crime, aliado ao modo de execução, indicam a gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente”.

Durante o julgamento, a defesa foi conduzida pelo advogado Luiz Gonzaga dos Santos Neto. Já a acusação esteve a cargo do promotor de justiça Alexandre Paschoal Konstatinou.

