Acordos de terceirizados da Petrobras e Interfort somam R$ 3,3 milhões

Na Semana Nacional de Execução Trabalhista, houve acordos de prestadores de serviços terceirizados para a Petrobrás e, também, de empregados da Interfort Seguranca de Valores Ltda. que, somados, totalizam cerca 3,3 milhões.

Terceirizados

Foram feitos acordo em 152 processos de prestadores de serviços terceirizados da Petrobras, no valor de R$ 1,9 milhões.

Os trabalhadores eram empregados da G&E Manutenção e Serviços Ltda. e da J.R.M Moreira Empreendimentos, Instalações e Montagens Ltda.

Essas conciliações foram homologados no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Natal, sob a direção do desembargador Eduardo Serrano da Rocha, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), das juízas Rachel Vilar de Oliveira Villarim, Simone Medeiros Jalil e Fátima Christiane de Oliveira.

Interfort

O acordo da Interfort foi homologado pela 6ª Vara do Trabalho de Natal e presidido pela juíza Fatima Christiane Gomes de Oliveira, num valor total de R$ 1,4 milhões, divididos para mais de 200 trabalhadores.

A conciliação foi feita numa ação civil pública ajuizada pelo sindicato da categoria, o Sindsegur, onde a Interfort foi condenada a pagar os direitos dos trabalhadores submetidos à jornada com escala 12×36.

O valor do acordo corresponde a 80% dos direitos de cada trabalhador beneficiado pela condenação da ação civil pública.