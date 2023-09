Ações do TCE-AM são apresentadas no 13º Encontro Nacional da Mulher Contabilista

A partir desta quarta-feira (20), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) participa de um dos maiores eventos no calendário profissional da contabilidade no Brasil. O 13º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que está sendo realizado no Centro de Convenção Vasco Vasques, conta com um estande de apresentações das iniciativas e realizações recentes da Corte de Contas.

O evento segue acontecendo nesta quarta-feira (20), e nos próximos dias 21 e 22, das 9h às 17h.

“A nossa presença no evento reforça o compromisso da Corteem promover a excelência na gestão pública, a igualdade de gênero e a sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região e do país como um todo. Mostrar nossas atividades às outras instituições, conselhos, e servidores, pode levar o exemplo de boas iniciativas em prol das temáticas”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Organizado pelo Departamento de Gestão de Pessoas do TCE-AM, o estande é uma vitrine para apresentar ações que estão sendo desenvolvidas na Corte de Contas, com foco em áreas essenciais como a educação pública, por meio dos cursos da Escola de Contas, o meio ambiente e o combate ao assédio e à discriminação.

Algumas das principais ações apresentadas são a realização do Programa de Residência Jurídica e Contábil do Tribunal; as campanhas de combate ao assédio e à discriminação; a criação do Canal de Denúncia para proporcionar mais integridade no ambiente funcional, e as ações voltadas ao meio ambiente.

Os visitantes do estande têm acesso a cartilhas informativas sobre as temáticas, que oferecem orientações práticas e informações relevantes.

“Eu achei as atividades inovadoras. A questão do assédio, por exemplo, eu não imaginava o Tribunal de Contas fazendo esse tipo de trabalho. Em Pernambuco, eu não vejo esse tipo de trabalho. O Programa de Residência, também, que oferece bolsas e preparação profissional. Eu vejo como iniciativas pioneiras”, disse José Paulo, contador de Pernambuco que veio a Manaus para o Encontro.

Sobre o 13º ENMC

O XIII Encontro Nacional da Mulher Contabilista é uma oportunidade para profissionais de contabilidade e gestão empresarial debaterem questões técnicas e de temas relacionados ao universo feminino. Uma das principais discussões deste ano no evento envolve a conexão entre gênero e sustentabilidade, destacando a importância da participação das mulheres na promoção de práticas mais sustentáveis nas organizações.

Mais informações estão no site oficial do evento, em https://doity.com.br/xiii-encontro-nacional-da-mulher-contabilista-manaus-am.

Com informações do TCE-AM