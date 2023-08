Trump peita juíza, fala em sua remoção e acusa falta de imparcialidade para julgamento

O ex-presidente dos Estados Unidos da América marca presença nos noticiários do país e está sempre em volta com a Justiça, acusando ausência de isenção de ânimo no trato jurídico com sua pessoa. Trump é alvo de uma ação que o indiciou pela prática de atos antidemocráticos, com a conduta específica de tentar reverter o resultado da eleições do ano de 2020, no qual Joe Biden sagrou-se vencedor.

A magistrada federal responsável pelo processo e julgamento de Donald Trump é a Juíza Tanya Chutkan. Foi contra Chutkan que ontem, dia 06 de agosto, o ex-presidente fez postagens incisivas em suas redes sociais. “Não há como ter um julgamento justo com a juíza designada”, editou Trump. O ex-presidente quer não somente a mudança da magistrada, como também o lugar onde será julgado.

No que pese as irresignações do ex-presidente, a Justiça americana não fez nenhum registro oficial de pedidos. Trump faz o mesmo discurso, se declara inocente de acusações, negando ser o autor intelectual da turba que invadiu o Capitólio americano. Há dúvidas na opinião americana. Há uma certeza: Trump é o favorito para a indicação republicana às eleições presidenciais de 2024.