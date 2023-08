Polícia francesa encontra mulher mantida em cárcere privado por marido desde 2011

Uma mulher de 53 anos foi encontrada, nesta segunda-feira (7), no nordeste da França, com suspeita de ter sido mantida em cárcere privado e torturada pelo marido desde 2011. A vítima foi resgatada após conseguir ligar para as autoridades policiais.

A polícia francesa informou que a vítima foi resgatada em uma casa cercada por grades. No quarto onde a mulher foi encontrada havia uma cama de tortura e ferramentas para provocar ferimentos. A vítima estava com a cabeça raspada, machucada, e com sinais de desnutrição.

A justiça deve seguir com as investigações por sequestro e estupro com agravante de tortura. Segundo os policias, o homem ainda teria escrito seus atos num diário.