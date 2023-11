Trio que teria transportado mais 700 quilos de maconha é denunciado

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó denunciou dois homens e uma mulher pelos supostos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal de veículo. Os três foram presos em flagrante no último dia 8, próximo à balsa de Caxambu do Sul, transportando 776,4 quilos de maconha. A droga teria origem em Foz do Iguaçu (PR) e o destino seria o município de Rio dos Índios (RS).

De acordo com a denúncia, durante a abordagem, um dos réus teria sido flagrado dirigindo uma camionete com registro de furto e carregada com a droga – que estava dividida em diversas porções compactadas e distribuídas em blocos envoltos em fita adesiva. Com ele foi encontrado, ainda, um conjunto de placas veiculares e R$ 550. No momento da abordagem, ele não teria obedecido à ordem de parada, passado sobre a balsa e jogado o veículo na água. O réu saiu nadando, mas foi preso em seguida.

Já os outros dois denunciados estariam atuando como batedores, em um veículo à frente da camionete, a fim de avisar o motorista sobre fiscalizações policiais na rodovia.

A abordagem e o monitoramento dos veículos foram conduzidos pela equipe da Divisão de Investigação Criminal de Chapecó, com o auxílio de diversas forças policiais: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária Estadual, Polícia Militar, GAECO e SAER/Fron.

A denúncia já foi recebida pela Justiça e os três réus respondem ao processo presos preventivamente.

