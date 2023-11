Tribunal do Júri inicia audiência no caso da babá agredida em condomínio de Manaus

A 3.ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus iniciou na terça-feira (31/10) a audiência de instrução na Ação Penal de Competência do Júri n.º 0580577-14.2023.8.04.0001, que tem como acusados Jussana de Oliveira Machado e Raimundo Nonato Monteiro Machado. Ambos são acusados dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tortura contra Ygor de Menezes Colares e Cláudia Gonzaga de Lima.

A audiência foi presidida pelo juiz de direito titular da 3.ª Vara do Tribunal do Júri, Mauro Antony, com promotor de justiça Luiz do Rego Lobão Filho representando o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM).

O promotor teve como assistentes de acusação os advogados Edilson dos Santos Oliveira Neto e Josemar Berçot Rodrigues. Na defesa dos acusados atuaram os advogados Arthur da Costa Ponte e Lauro Augusto de Lima Cavalcanti.

Nesta primeira etapa da audiência foram ouvidas as vítimas Ygor de Menezes Colares e Cláudia Gonzaga de Lima. Ambos prestaram depoimento por videoconferência, pois estão fora de Manaus. Devido ao elevado número de testemunhas (12 entre acusação e defesa), a Audiência de Instrução foi suspensa e a continuação ficou agendada para o dia 23 de novembro, às 9h30. Na oportunidade o juiz Mauro Antony pretende ouvir todas as testemunhas e fazer o interrogatório dos acusados. Com informações do TJAM