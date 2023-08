Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inaugura primeira Escola de Mediação do país

Em uma iniciativa inédita no país, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inaugurou nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, a Escola de Mediação (Emedi), que objetiva capacitar mediadores e conciliadores para atuar tanto na primeira como na segunda instância, nas esferas cível e criminal, em casos de infrações de menor poder ofensivo.

“Fico muito feliz com essa inauguração, que é um sonho antigo do desembargador César Cury e cuja concretização teve início na gestão do desembargador Henrique Figueira, que me antecedeu na Presidência deste Tribunal, e ao qual eu dei continuidade. Assim deve ser uma administração pública moderna, com um gestor dando continuidade ao que seu antecessor fez de bom”, disse o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, na cerimônia de inauguração da Escola.

O presidente Ricardo Cardozo lembrou, ainda, que com os cerca de quatro milhões de processos que possui, se não forem buscadas alternativas para a autocomposição dos conflitos, o Judiciário vai acabar fracassando em sua tarefa. “Essa escola deve ter continuidade e o Rio de Janeiro servirá de exemplo para os outros estados. Fico feliz de ver representantes da Defensoria Pública e das Procuradoria do Município e do Estado aqui hoje, pois é um novo caminho que se abre”, concluiu.

Para o desembargador César Felipe Cury, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e presidente do Conselho Administrativo da Escola, a Emedi surge na direção de uma nova concepção do que seja o Direito e a Justiça. “A inauguração da Emedi é um marco no Tribunal de Justiça do Rio, porque dá início a uma nova jornada na capacitação de nossos mediadores, conciliadores, servidores e magistrados. A Escola tem todas as condições de oferecer o melhor aprendizado, e a expectativa é formarmos centenas de pessoas. Inclusive, duas turmas já começaram a ter aulas hoje”, contou o desembargador.

César Cury aproveitou a cerimônia de inauguração para agradecer a todos que, de alguma forma, participaram da criação da Emedi: o presidente do TJRJ, Ricardo Cardozo; o desembargador Henrique Figueira; os trabalhadores do Nupemec; os colaboradores da Escola de Mediação; os mediadores que já trabalharam no Nupemec nos mais de 10 anos de sua criação; os juízes e desembargadores que colaboraram e incentivaram sua inauguração; os colaboradores da área técnica e à sua família.

Estiveram também presentes à inauguração da Emedi o desembargador Caetano da Fonseca, 1º vice-presidente do TJRJ; o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, o diretor-geral da Emerj; o desembargador Ricardo Alberto Pereira, representando a presidente da Amaerj, juíza Eunice Haddad; a desembargadora Mônica Puglia, representando o presidente do TRT 1ª Região, desembargador Cesar Marques Carvalho; o procurador-geral do Município do Rio de Janeiro, Daniel Bucar; a defensora pública Patrícia Cardoso, entre outras autoridades.

Com informações do TJ-RJ