TJDFT homologa resultado final de concurso para provimento de cargos de Juiz substituto

Durante a 20ª Sessão Extraordinária do Conselho Especial Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), nesta terça-feira, 21/11, foi homologado o resultado final do XLIV Concurso público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do DF.

Os nomes dos candidatos e as respectivas notas da avaliação de títulos podem ser conferidos no Edital nº 24/2023. Também já estão disponíveis as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento do recurso interposto contra o resultado provisório na avaliação de títulos, por meio de processo SEI individualizado.

A Coordenadoria de Apoio ao Concurso para Juiz de Direito Substituto e a Serviços Extraordinários (CACJE) está à disposição dos candidatos por meio do telefone (61) 3103-6904 ou pelo e-mail [email protected]. Com informações do TJDFT