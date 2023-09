TJDFT divulga resultado final da prova escrita do concurso para Juiz Substituto

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) disponibilizou, no dia 6 de setembro de 2023, o resultado final na prova escrita (prática de sentença) do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal.

O Edital nº 18/2023 registra ainda os detalhes e a relação dos candidatos convocados para a terceira etapa do concurso, que consiste na inscrição definitiva, sindicância da vida pregressa, investigação social, exames psicotécnico e de sanidade física e mental, bem como convoca os candidatos para a entrega da documentação referente à avaliação de títulos e para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

O candidato poderá obter as informações oficiais do atual concurso para magistratura do TJDFT na página do certame ou no site da banca organizadora Cebraspe.

Com informações do TJDFT