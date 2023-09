Mulher que assaltava caminhoneiros com canivete cumprirá sete anos de reclusão

A 3ª Vara Criminal da comarca de Lages, em Santa Catarina, condenou uma mulher a sete anos e três meses de reclusão por assalto com arma branca contra um motorista que estava com seu caminhão estacionado na lateral da rodovia SC-114, sentido Lages/ Palmeira. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, e a ré é reincidente na prática desse crime.

Conforme a denúncia, a acusada anunciou o assalto ao subir na cabine do caminhão com um canivete em mãos. Ela tomou para si quase R$ 200 pertencentes à vítima. Em seguida evadiu-se do local, mas foi encontrada logo depois por policiais militares e presa em flagrante.

De acordo com depoimento, a vítima parou seu veículo no acostamento da rodovia para lavar as mãos. Nisso, a acusada abordou o caminhoneiro para pedir carona até o município de Otacílio Costa. O condutor negou, já que a prática atenta contra as normas da empresa para a qual trabalha. Mesmo assim, a acusada insistiu e entrou no caminhão para, pouco depois de rodarem cerca de 100 metros, anunciar o assalto, pegar para si a quantia em dinheiro e empreender fuga.

A vítima pediu ajuda através de sinal de luz a um colega motorista, que parou o caminhão por considerar estranha a situação. Ele teria visto a acusada cometer o crime. A testemunha afirma que a ré já havia praticado um assalto desta mesma maneira e no mesmo local contra outro colega de trabalho. Os dois se dirigiram até o posto da Polícia Rodoviária Estadual do município de Palmeira para registrar queixa.

Pela apuração dos fatos e por ser reincidente em crimes contra o patrimônio e responder a outra ação penal também pela prática de roubo, a ré deverá cumprir pena em regime fechado. A medida se faz necessária para garantir a ordem pública, sustentou o juízo, diante da gravidade da conduta da acusada, uma vez que o fato foi praticado mediante ameaça com emprego de arma branca.

(Processo n. 5003234-36.2023.8.24.0039/SC).