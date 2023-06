TJAM publica lista definitiva de inscritos para Curso de Formação de estagiários na área do Direito

A Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep/TJAM) divulgou edital com a lista de inscrições homologadas de forma definitiva para o Curso de Formação da Seleção Pública de Estágio de Nível Superior no Tribunal de Justiça do Amazonas (capital), na área do Direito.

A relação dos nomes está em ordem alfabética, no Edital n.º 04/2023 – SPED2023, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (20/06), a partir da página 19 até 32 do Caderno Administrativo.

O Curso de Formação para Candidatos ao Estágio em Direito no TJAM é oferecido gratuitamente pela Escola Judiciária do Tribunal de Justiça do Amazonas (https://eastjam.tjam.jus.br), na modalidade a distância autoinstrucional, entre os dias 20 e 23 de junho.

A formação tem carga horária de 30 horas, com o objetivo de disseminar conhecimentos jurídicos, procedimentais e administrativos relacionados às atividades da instituição, propiciando aprendizado prático e facilitando a ambientação às normas institucionais, áreas de atuação e rotinas existentes.

A estrutura curricular é composta de matérias que contribuem com a formação profissional dos estudantes de Direito, em módulos, com aulas em vídeos, manuais, legislações e leituras complementares para os estudos, no horário de preferência do aluno. Para ser aprovado, o estudante deverá obter no mínimo 80% de aproveitamento (20 acertos entre as 25 questões).

Se precisar de suporte para uso do ambiente virtual, o candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço [email protected], informando o texto “SPED2023 – Curso de Formação – Dúvida” (sem aspas) no campo assunto da mensagem.

Com informações do TJAM