TJAM convoca aprovados para estágio em Direito do fim da fila para Manaus

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital n.º 15/2023 – SPED 2022, com a convocação de 13 candidatos da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito no TJAM (capital) que solicitaram final de fila.

Pela convocação, os indicados devem enviar os documentos necessários para a admissão, no período de 12 a 19/04/2023.

A admissão dos estudantes será realizada remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos listados, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão .pdf, conforme a ordem sequencial constante na publicação.

Mais orientações sobre o envio dos documentos, sobre a lotação e a formalização do Termo de Compromisso de Estágio podem ser obtidas no edital, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (11/04), nas páginas 10 e 11 do Caderno Administrativo.

Além disso, todos os editais de convocação estão disponíveis no portal do TJAM, no menu “Concurso e Estágios”.

Veja o Edital

Informações: TJAM