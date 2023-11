TCE-AM realiza última sessão sob a presidência do conselheiro Érico Desterro na segunda (27)

A próxima segunda-feira (27) marcará a última sessão ordinária do Tribunal Pleno sob presidência do conselheiro Érico Desterro à frente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). A sessão de número 42 do ano de 2023 será realizada no auditório da Corte de Contas e terá uma apresentação especial sobre os feitos conquistados no biênio 2022-2023.

Ao todo, a sessão terá ainda o julgamento de 84 processos, sendo 18 de prestações de contas anuais; 21 representações, além de 24 recursos, entre outros. A sessão terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas, entre elas YouTube, Facebook e Instagram.

Entre as prestações de contas que estarão em julgamento está a do exercício de 2016 da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), de responsabilidade de Lissandra Breval Santiago; a de 2018 da Prefeitura de Parintins, de responsabilidade de Frank Luiz Garcia; a de 2022 da Câmara Municipal de Tabatinga, de responsabilidade de Francisco Menezes da Mata.

A sessão terá início às 10h e é aberta ao público.

Com informações do TCE-AM