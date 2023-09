TCE-AM realiza masterclass sobre prevenção e combate ao assédio no ambiente de trabalho

Em capacitação proposta pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação (Cpead/TCE-AM), com apoio da Escola de Contas Públicas (ECP), a Corte de Contas amazonense realiza, nos dias 14 e 15 de setembro, de 9h às 12h, o Masterclass Diálogos Sustentáveis: A hora e a vez da Prevenção e do Combate ao Assédio no Trabalho.

As inscrições estão abertas em https://forms.gle/6w1H7Xc7qxzH5k9g7 e são voltadas para servidores, colaboradores, residentes, estagiários e sociedade civil. Além disso, o evento conta com certificação de 6h, registrada pela Empresa Licittare Cursos e Treinamentos LTDA, especialista em capacitação profissional.

Com as palestras da advogada e consultora em Direito Administrativo e Compliance, Monique Furtado, e do psicólogo no Tribunal de Contas do Distrito Federal, Isac Pamplona, o masterclass será realizado no auditório do Tribunal e tem o objetivo de direcionar temáticas e iniciativas de prevenção ao assédio, a fim de capacitar os participantes e incentivar o cumprimento de políticas e boas condutas.

Cumprindo com o cronograma de atividades de desenvolvimento e evolução, o Cpead do TCE-AM escolheu o modelo masterclass por abordar técnicas que facilitam e aceleram a aprendizagem, com conteúdo único e especialistas qualificados.

Os participantes devem comparecer nos dois dias do evento para garantir a certificação.

Com informações do TCE-AM