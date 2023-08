TCE-AM realiza 2ª Chamada para Residência Jurídica e Contábil

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, na quarta-feira (23), a convocação da 2ª Chamada para candidatos que integram a lista de espera do programa de Residência Jurídica e Contábil da Corte de Contas. A convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE).

“Conforme as vagas forem surgindo, iremos convocar mais aprovados que integram a lista de espera, até completarmos o nosso quadro de residentes. Temos certeza que todos os novos residentes terão dois anos de muito aprendizado, e o Tribunal de Contas só tem a ganhar com a mão de obra especializada, portanto é uma troca bastante benéfica para a administração pública e para a sociedade”, destacou o conselheiro-presidente Érico Desterro.

Para Residência Contábil, os convocados são Vitor Hugo Santos Teixeira e Luciana E. Santos Campelo Gomes. Na Residência Jurídica, os convocados incluem Harley Matos Cândido Filho, Jorge Saraiva Soares, Shellzylanda Belem Pontes, João Carlos Lobo Braga, Yaagov Mesraym Pereira Veras, Vinicius Matheus Coelho Castilho, Vinícius Pereira Gonçalves, Whanderson Cunha da Silva, e Ana Carolina Rocha de França.

Os candidatos contemplados deverão comparecer presencialmente à Diretoria Geral da Escola de Contas Públicas (ECP) do TCE-AM, localizada na Av. Efigênio Sales, nº 1155, Parque Dez de Novembro, Manaus/AM, no período entre 24 e 31 de agosto de 2023, durante os dias úteis, no horário das 8h às 15h.

A documentação necessária para a admissão inclui uma foto 3×4, certidões negativas das varas criminais tanto da Justiça Federal quanto da Estadual, bem como do TCE/AM, certificado de conclusão do curso de graduação em Direito ou em Ciências Contábeis, currículo atualizado preferencialmente da Plataforma Lattes, fotocópia autenticada (ou original e cópia) dos documentos de identificação, comprovante de residência atualizado, título eleitoral com certidão de quitação eleitoral, e certificado/carteira que comprove a vacinação completa contra a COVID-19. Além disso, é necessário apresentar o comprovante de conta-corrente do Banco Bradesco.

Programa de Residência Jurídica e Contábil

Com bolsa-auxílio de R$ 3 mil, o processo seletivo do Programa de Residência Jurídica e Contábil ofereceu 30 vagas para preenchimento, sendo 20 na área jurídica e 10 na área de contabilidade, e 10% destinadas à pessoa com deficiência em cada área do conhecimento.

O início do Programa de Residência está agendado para o dia 01 de setembro de 2023, às 8h, na ECP/TCE/AM, onde os candidatos convocados assinarão o Termo de Adesão e de Admissão ao Programa de Residência Jurídica e Contábil, assumindo assim suas funções de residentes jurídicos ou contábeis.

Durante 24 meses, os alunos-residentes terão atividades práticas de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino ou vespertino, com uma carga horária de cinco horas.

Lançado em abril de 2023, o certame foi destinado a bacharéis em Direito ou Ciências Contábeis que teriam interesse em aprimorar as suas habilidades através da práxis das atividades desenvolvidas na Corte de Contas.

No total, 889 candidatos realizaram as provas divididas entre questões objetivas e discursivas realizada no dia 04 de junho deste ano.

Com informações do TCE-AM