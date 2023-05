Subsídio de procurador de município do Amazonas deve respeitar teto do Tribunal de Justiça

Por entender que os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública, e que a função é essencial à justiça, as Câmaras Reunidas do TJAM, ao concederem mandado de segurança , no exame de matéria de direito constitucional, sedimentaram que a expressão “procuradores”, contida na parte final do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores da Corte de Justiça local.

O mandado de segurança foi proposto contra o Prefeito de Parintins, Frank Luiz da Cunha Garcia. Na ação, o servidor concursado do quadro de procuradores do município, pediu que fosse reconhecido o direito, entendido como líquido e certo, de que fizesse jus à percepção da remuneração integral, tomando como base o teto do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Como relatado no pedido, o Prefeito de Parintins, embora houvesse concedido um reajuste aos servidores, no caso específico, não desembolsava a remuneração na totalidade, alegando que havia uma limitação estabelecida pela Emenda Constitucional 41/2003, e, nessas circunstâncias, deveria ser considerado como teto remuneratório o vencimento do Prefeito Municipal, alçado em R$ 20 mil.

Na decisão, em voto conduzido pela Desembargadora Luíza Cristina Marques, se reconheceu a possibilidade jurídica quanto ao pedido do impetrante para lhe assegurar o pagamento integral do salário, tendo como teto o subsidio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas, por ser Procurador de carreira, ante as fartas provas constantes no processo.

Reiterou-se que a expressão ‘procuradores’, contida na parte final do Inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, pois, dentro dos parâmetros do Tema 510 STF, com direito ao teto de 90,25 %, na espécie, do subsídio mensal dos Desembargadores locais.

Ressalvou-se, entretanto, que ‘o constituinte não obriga que os Municípios estipulem como subsídio dos Procuradores do Município o valor de 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do STF. Trata-se, portanto, de um teto, e não de um piso’.

Processo nº 4005349-59.2022.8.04.0000

Leia a decisão: