Ato abusivo com contexto eleitoral tem pedido de liminar encaminhado ao TRE pelo TJAM

Tendo em vista que um ato dito agressor de direito líquido e certo narrado pelo impetrante contra o Governador do Estado do Amazonas imporia análise pelo Tribunal Regional Eleitoral, e não pelo Tribunal de Justiça local, a Desembargadora Vânia Maria Marques encaminhou a questão para ser resolvida pelo TRE/AM. A relatora entendeu, diversamente do impetrante, que o ato narrado poderia afrontar proibição descrita na lei 9.504, por violação de conduta proibida ao governante durante o período de três meses que antecederam as eleições de 2022.

Na ação, o impetrante narrou que o ato atacado desrespeitou a legislação eleitoral , pois, embora regularmente cedido para a Prefeitura de Tabatinga pela Polícia Militar do Estado, sem justificativa fundamentada foi encerrada a cessão do servidor ao município, em setembro de 2022, por ato do chefe da administração estadual, sendo a conduta denominada de abusiva, uma vez que a cessão ainda estava dentro do período de 1 ano, sem que se desse causa ao rompimento.

Ao analisar os autos a relatora concluiu que o atendimento do pedido, a anulação do ato que fez findar a cessão, fugia da competência do tribunal do Amazonas, pois a conduta vedada teria ocorrido dentro dos três meses que antecederam ao pleito eleitoral de 2022, havendo possível afronta ao disposto de comando proibitivo da conduta, como descrito no Inciso V, do artigo 73, da lei 9.504/1997.

Não se conformando com os contornos jurídicos dados aos autos, o servidor ingressou com recurso visando à modificação da decisão, agravando da mesma. Ao manter sua posição, a Relatora editou voto confirmando sua posição jurídica. O plenário da Corte de Justiça do Amazonas manteve a decisão da Desembargadora, determinando-se a remessa dos autos ao TRE/Amazonas.

Processo nº 0007613-20.2022.8.04.0000

