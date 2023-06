STF julgou 3.798 processos sob presidência do ministro André Mendonça

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 3.798 processos na gestão do ministro André Mendonça, de agosto de 2022 até hoje. O balanço foi apresentado pelo presidente do colegiado nesta terça-feira (20), última sessão presencial do semestre.

Foram realizadas 14 sessões ordinárias presenciais, 41 sessões ordinárias virtuais e duas sessões virtuais extraordinárias. O colegiado julgou 32 processos nos encontros presenciais e 3.766 virtualmente, uma média de 88 processos por sessão virtual. Os números, segundo o ministro André Mendonça, demonstram a relevância do Plenário Virtual.

Na sessão, o ministro Dias Toffoli foi eleito para presidir a turma a partir de agosto.

Com informações do STF