A pedido da PGR, Supremo arquiva inquérito contra senador Renan Calheiros

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para arquivamento do Inquérito (INQ) 4831, em que o senador Renan Calheiros (MDB-AL) era investigado pelos supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da contratação, realizada pela Transpetro (Petrobras Transporte S/A), para a construção do Estaleiro Rio Tietê, em Araçatuba (SP).

De acordo com versões convergentes de colaboradores premiados, Renan estaria entre os destinatários dos pagamentos solicitados por Sérgio Machado, então presidente da Transpetro. Mas, depois de realizadas diversas diligências, como depoimentos, análise de doações eleitorais realizadas pelas empresas envolvidas e relatórios policiais e do Tribunal de Contas da União (TCU), além de informações bancárias, o conteúdo das colaborações premiadas não foi corroborado. Também não foi confirmada a participação direta do senador na cadeia de pagamentos do esquema de contratações fraudulentas celebradas pela Transpetro.

Com informações do STF