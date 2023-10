Sob rastreio monitorado pela SEAP, Jussana Machado pede autorização para mudar de endereço

A Juíza Eline Paixão Gurgel, da 3ª Vara do Tribunal do Júri acolheu pedido de Jussana Machado e autorizou a mudança de endereço da Ré acusada de tentativa de homicídio contra um advogado, em Manaus, e da prática de agressões físicas a uma babá, submetendo-a desgaste físico e psicológico, na data de 18 de agosto, fato ocorrido nas dependências do Condomínio Life, na Ponta Negra. Em liberdade provisória, Jussana está sendo monitorada pela SEAP. Jussana,recentemente, informou à Juíza que a SEAP, por erro, emitiu sinal de alerta sobre violação a limite de perímetro. A magistrada determinou a ida de informações ao processo.

Dentre as medidas cautelares impostas a Jussana Machado, para a liberdade domiciliar,está o monitoramento eletrônico que efetua o rastreio dos passos da ré. Caso as medidas não sejam cumpridas, entre as principais consequências está a possibilidade do revigoramento da prisão preventiva.

Determinou-se que a Ré se abstenha de manter contato com as vítimas Ygor de Menezes Colares e Cláudia Gonzaga deLima, testemunhas e familiares desta, e que não se aproxime do Condomínio Life, mantendo distância de 500 metros do local do crime. Jussana foi solta, com o cumprimento de decisão de 26.09.2023.

Em nova decisão, a Juíza Eline Paixão autorizou a mudança de endereço da Ré, em atendimento a pedido, oportunidade em que determinou à SEAP que proceda à informações sobre possível desvio no cumprimento das cautelares, pois a Ré se antecipou nos autos e narrrou que a Secretária de Administração Penitenciária entrou em contato informando que estaria ocorrendo violação ao perímetro da tornozeleira e que isso não é verdadeiro.Desta forma, a magistrada mandou averiguar. A decisão é do dia 29.09.2023.

Na mesma data, o Juiz Manuel Amaro de Lima extinguiu um processo onde o Condomínio Life pedia o afastamento de Jussana Machado e do marido Raimundo Nonato, também acusado do crime, porque o casal comunicou, por meio de seu advogado, a venda do apartamento em que moravam no residencial onde se deu os fatos que envolveram os crimes entre os acusados e as vítimas.

Processo n. 0580577-14.2023.8.04.0001