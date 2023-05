Situação Jurídica de Mauro Cid tende a se complicar na Justiça ainda mais com depoimento da Mulher

Embora o ex-ordenança de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, tenha optado por ficar em silêncio, usando de direito constitucional para nada dizer ante os investigadores, tende a complicar-se a situação do investigado no caso dos certificados de vacinação. Gabriela Cid, a esposa de Mauro informou, perante os federais, que usou um certificado de vacinação falso emitido para ela e em seu nome.

Mas não apenas essa confissão, o mais grave, para Mauro Cid, foi a também informação da mulher no sentido de que o marido tenha inserido dados fraudulentos no sistema do Ministério da Saúde.

A mulher de Mauro Cid foi ouvida no dia de ontem, em Brasília, pela Polícia Federal em inquérito cujo finalidade é a de apurar fatos crimes e sua autoria relativos a um suposto esquema de inclusão de informações falsas sobre a imunização contra a Covid-19. Essas ações, ditas criminosas, teriam beneficiado a família do militar e a do ex-chefe do Executivo Federal, Jair Bolsonaro.