Marcha para Jesus destaca a presença de Deltan e também de Moro contra a cassação do parlamentar

A Marcha para Jesus, em Curitiba, no Paraná, reuniu 100 igrejas evangélicas, no dia de hoje, 20 de Maio, onde se demonstrou, além da fé cristã, homenagens políticas ao prefeito da capital paranaense, Rafael Greca e ao vice-prefeito Eduardo Pimentel. A ação evangélica faz parte do calendário oficial de Curitiba, sendo disciplinada em lei municipal e estadual. Do evento religioso participaram Sérgio Moro e Deltan Dellagnol. A cassação do aliado não passou, evidentemente, despercebida. Do alto de um carro de som Moro discursou dizendo que o fato, a cassação, se cuidou de ‘um sentimento de ressentimento e de ódio’.

Moro citou que se impõe uma necessidade de se afastar as sombras dos corações e mentes, e pediu orações para que mentes de Brasília façam a diferença. A alusão de Moro se refere à medida cautelar que Deltan interporá junto ao Supremo, onde pedirá a anulação da decisão do TSE que cassou o mandato de parlamentar do ex-procurador da Lava Jato.

Deltan, afora outras manifestações repudiando a cassação, registrou no Twitter que ‘ladrões de bilhões têm caneta para roubar e poder para caçar- e cassar- quem se opuser’. ‘No Brasil, o roubo praticado por eles não é crime. O proibido é ousar enfrentá-los. Quem o fizer será punido’.