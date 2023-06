Sistema Eletrônico de Recursos Humanos (SERH) é implantado no Conselho da Justiça Federal

Seguindo o cronograma do Projeto Nacional do Sistema Eletrônico de Recursos Humanos (SERH), o Conselho da Justiça Federal (CJF) foi o primeiro órgão da Justiça Federal a ter o sistema implantado.

Na semana passada, uma equipe composta por servidores da área de Tecnologia da Informação (TI), responsável pela implantação e sustentação do SERH na Justiça Federal, esteve reunida no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre/RS.

O presidente do TRF4, desembargador Ricardo Teixeira do Valle Pereira, participou do encontro. “Hoje celebramos a concretização de um projeto visionário que fortalece os princípios do trabalho colaborativo, da eficiência e da padronização dos processos de trabalho. Este projeto é uma realidade na Justiça Federal, fruto deste trabalho, e que representa um marco na nossa jornada de aprimoramento institucional e na gestão do conhecimento. Ao concentrarmos os esforços em uma única solução corporativa, temos a oportunidade de potencializar o talento de nossos servidores, estimular o espírito de equipe e maximizar a produtividade. Parabéns a toda equipe pelo trabalho realizado”, declarou Valle Pereira.

O servidor do CJF Frederico Augusto Costa de Oliveira, gerente do projeto nacional, também ressaltou a importância do trabalho colaborativo e agradeceu o apoio da atual Administração do TRF4: “gostaria de expressar, em nome de toda a equipe, a confiança, o apoio e prestígio que a administração do tribunal tem demonstrado. É um projeto desafiador, mas demos um passo importante com a implantação no CJF. Este projeto nos oferece a chance de quebrar barreiras, superar silos e promover uma cultura colaborativa, na qual a troca de conhecimento e a cooperação se tornam a base para alcançarmos resultados ainda mais expressivos”.

A próxima etapa prevista do projeto, já em planejamento, será o início das atividades para a implantação do SERH nos TRFs da 2ª e da 3ª Regiões, que, inicialmente, receberão os módulos/funcionalidades de magistrados.

O SERH, aprovado como sistema corporativo nacional e única ferramenta informatizada da Justiça Federal para a gestão dos quadros de pessoal do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus, será implantado em toda a Justiça Federal até 31 de dezembro de 2026.

No final deste mês, o TRF4, novamente, receberá o Grupo de Trabalho, entre os dias 26 e 30, oportunidade em que a coordenação da iniciativa apresentará o projeto para a nova administração.

Com informações do TRF3