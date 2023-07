Servidora pública é investigada por falsidade ideológica

A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Justiça determinou o cumprimento, na última semana, de um mandado de busca e apreensão no consultório de uma cirurgiã dentista, servidora da Prefeitura de Araguari, no Triângulo Mineiro. Ela é investigada pela 3ª Promotora de Justiça de Araguari, em Procedimento de Investigação Criminal, pela prática do crime de falsidade ideológica.

Conforme apurado pela Promotoria, a servidora não cumpria sua jornada de quatro horas diárias, atendendo clientes particulares em sua clínica em vez de prestar serviços à Unidade Básica de Saúde do Bairro São Sebastião pela Prefeitura. A prática caracteriza o crime do artigo 299 do Código Penal, uma vez que a investigada lançaria informações falsas em documento oficial público.

Ao ser ouvida pelo MPMG, a dentista negou todos os fatos apurados. Por isso, a Promotoria requereu a busca e apreensão no consultório dela. No local, foram apreendidas agendas dos anos de 2020 a 2023.

O material servirá para instruir o procedimento de investigação.

