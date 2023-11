Sem que a aparência de verdade favoreça a parte mais frágil não há vitória na ação contra o Banco

O consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4º do Código do Consumidor, mas a previsão de que seja verdade o que fale em juízo na defesa dos seus direitos não é automática. O ônus da prova somente funciona de forma invertida, quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumeirista.

Não cabe, de pronto, a inversão do ônus da prova , que, quando permitido, se encerra na instrução. Na sentença vale a livre persuasão racional do Juiz. Com essa disposição, o Juiz Flávio Henrique Albuquerque de Freitas negou recurso a um consumidor que alegou ter sido ludibriado por uma Agência promotora de serviços de crédito.

O autor narrou que por intermédio da agência, efetuou portabilidade de dívida, e que teria lhe sido prometido a substituição das parcelas para valor inferior a que pagava. No entanto, restou que ficou com o saldo não quitado junto ao Banco Safra, além de novas parcelas referentes a outro contrato que teria efetuado para pagar o anterior, em banco diverso, sem a transferência da dívida, como combinado.

No juízo de origem, ao se negar o pedido de danos materiais e morais, se registrou que o autor instruiu o pedido apenas com meros recortes de supostos documentos eletrônicos, além de um B.O, cujo valor é relativo, por se constituir em prova unilateral. Ainda que ao consumidor seja garantido a inversão do ônus da prova , essa providência não é automática, se impondo que as alegações assegurem que o conteúdo tenha aparência de veracidade.

O consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4º do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos. Na hipótese, não se fez presente a verossimilhança das alegações e, tampouco, a impossibilidade ou a excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor, sendo a ação julgada improcedente.

O autor recorreu e invocou o benefício da inversão do ônus da prova . Prevaleceu a livre persuasão racional do juiz recorrido na sentença que foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

