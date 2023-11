Lula anuncia que Flávio Dino substituirá Rosa Weber na Suprema Corte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu indicar o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), para uma cadeira no STF (Supremo Tribunal Federal) e Paulo Gonet para o comando da PGR (Procuradoria Geral da República). O anúncio deve ser feito nesta segunda-feira (27), antes que o presidente embarque para nova viagem.



As escolhas foram confirmadas pelo presidente a aliados no dia de ontem, (26). A equipe de Lula calcula que os nomes sejam aprovados no Senado antes do recesso parlamentar, com início em 23 de dezembro.

A decisão foi tomada após uma análise de vários nomes e expectativas no meio jurídico, com os cargos vagos por mais de um mês. O atual Ministro da Justiça, Flávio Dino era considerado favorito ao posto desde outubro, quando Rosa Weber se aposentou do Supremo. Pelo histórico de Dino, que foi Juiz Federal, Lula expressou que o escolhido será um dos ministros mais influentes da Suprema Corte.