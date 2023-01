Sem apaziguamento: Extradição de Torres tem ensaio após decreto de prisão por Moraes

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, bateu o martelo e decidiu que, se acaso o ex-secretário de segurança pública, Anderson Torres, do Distrito Federal, não se apresentar até a próxima segunda feira, haverá pedido de extradição para o governo dos Estados Unidos da América. Dino quer dar andamento às operações que estão em curso, e quer Torres no Brasil.

Dino viu com severidade a incidência de maiores indícios na autoria de crimes praticados por Torres após a apreensão de um documento- a minuta do decreto de estado de defesa- encontrado na casa de Torres por ordem de Alexandre de Moraes. Não haverá tolerância com as tentativas de reverter o resultado da eleição como demonstrado até então, desde a explosão de atos terroristas em Brasília. A onde é a de não apaziguamento.