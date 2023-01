Caio Castro processa influencer após ser criticado por não pagar a conta em encontros românticos

O ator Caio Castro está processando o influenciador Cardoso Mundo após ter sido criticado por dizer que não gosta de pagar a conta em encontros românticos e que não é pai de ninguém. Caio pede indenização por danos morais em R$30 mil reais contra o influencer. O caso ocorreu após uma entrevista do ator em um podcast. Logo o vídeo viralizou e tomou conta das redes sociais com uma avalanche de opiniões sobre o assunto.

Na ação, Caio alega que o influencer tirou proveito da situação para ganhar mais likes nas redes sociais, e acabou ofendendo sua imagem e honra, pois o influencer falou sobre ele de forma desrespeitosa.

Caio Castro repercutiu, à época, nas redes sociais, após dizer que não gosta de pagar a conta de encontros românticos sozinho, e que as mulheres devem dividir a mesma responsabilidade. Suas falas viralizaram e tudo passou a virar meme.

O influencer Cardoso Mundo fez um vídeo para criticar a postura do ator global. No vídeo, o terapeuta chama Caio de moleque e disse que ‘homem macho de verdade tem prazer em prover quem está com ele’.

Processo: 1022213-08.2022.8.26.0003. A ação tramita na 3ª vara Cível de Jabaquara/SP

Veja o vídeo: