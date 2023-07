Seja homem ou mulher, quem ofende autoridades é 171, diz Lula

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não somente tem emitido opiniões sobre o episódio ocorrido com o Ministro Alexandre de Moraes, no Aeroporto Internacional de Roma, mas também anunciou logo em seguida o encaminhamento de um projeto de lei que pune, com penas mais severas, quem ‘agride’ autoridades da República. No dia de ontem, terça feira, dia 25.07, voltou a falar do tema em entrevista no programa “Conversa com o Presidente”, em live de canal do Executivo, e disse que quem ofende autoridades, seja homem ou mulher, é um 171.

Luiz Inácio sempre tem se manifestado sobre o episódio e comparou, inclusive, a conduta do casal Mantovani, com a de animais. Á despeito, ontem, de sua comparação, a do casal, com a de outras condutas, do mesmo estilo, Lula foi mais enfático, e disse que, embora não tenha expressado a palavra, que se pode ‘profetizar’ que o ‘agressor’ responda a algum tipo de processo na justiça.

“Ele (o agressor) já cometeu algum erro, algum crime, ele já foi alvo de um processo, ou ele é um estelionatário, qualquer coisa. Um homem sério e uma mulher séria, se estiverem num restaurante, não vão ofender ninguém” disse Lula.