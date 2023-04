Segurança pedida por servidora afasta longo atraso na apreciação de aposentadoria no Amazonas

Um período de espera de 13 anos para que um servidor seja atendido em um pedido de aposentadoria é demasiadamente longo, firmou decisão que concedeu mandado de segurança e determinou ao Estado que dê solução ao requerimento de aposentadoria formulado pela autora contra o Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas-AmazonPrev. Há previsão expressa de que esses pedidos devem ser atendidos no prazo máximo de 30 dias, após a conclusão do procedimento administrativo.

A decisão que concedeu a segurança fundamentou que restou clara a violação do direito líquido e certo da impetrante a uma reposta administrativa, em prazo razoável, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 2.794/2003, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública.

A servidora, interessada em se aposentar, ingressou com o pedido em 20/08/2007, voluntariamente, por ter atingido o tempo de serviço, pedindo para ser transferida à inatividade, sem que houvesse sido intimada da almejada decisão administrativa à respeito do direito invocado.

Reconhecida a omissão da Administração, concedeu-se a segurança no sentido de que a autoridade administrativa emitisse seu posicionamento ao requerimento da servidora, fixando-se prazo, sob pena de multa diária em caso de não cumprimento da decisão, ante o reconhecimento da liquidez e certeza na apreciação do direito requerido.

Processo nº 4002008-59.2021.8.04.0001

