Roubo, facada, homofobia e direção ilegal: homem é denunciado por vários crimes em uma mesma noite

Um homem está sendo denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) por uma série de crimes praticados em Lages na madrugada de 16 de julho. Ele é acusado de roubar um Ford Ka na saída da boate Aero New Club, esfaquear e discriminar o dono do carro e dirigir sem habilitação.

Segundo consta nos autos, ele entrou no veículo, sacou uma faca e mandou o proprietário ficar quieto para não morrer. A vítima, atemorizada, tentou desembarcar e acabou sendo esfaqueada no antebraço e ofendida em razão de sua orientação sexual.

O réu deixou o local dirigindo o carro, mesmo sem ter carteira de habilitação, e acabou colidindo com um caminhão que estava estacionado em uma rua próxima. Ele tentou fugir, mas foi impedido por populares até a chegada da Polícia e está preso preventivamente.

O caso chegou a 12ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages, e o homem foi denunciado por lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), roubo (artigo 157 do Código Penal), injúria discriminatória (artigo 2º-A e artigo 20-C da Lei n. 7.716/1989) e direção inabilitada (artigo 309 do Código de Trânsito).

Em caso de condenação, o MPSC quer que a pena seja aumentada pelo fato de o réu ser reincidente (artigo 61 do Código Penal) e que haja privação de liberdade devido a quantidade de crimes cometidos (artigo 69 do Código Penal).