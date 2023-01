Rodrigo Pacheco enfrentará mais do que oposição do Partido Liberal para reeleição no Senado

O Senador Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado encontrará não apenas a oposição do Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto, à sua pretensão de ser reconduzido à presidência do Senado, porém, enfrentará o próprio PL que lançou sua candidatura, via Rogério Marinho, senador eleito pelo Rio Grande do Norte.

Segundo Valdemar Costa Neto há votos suficientes para derrotar Pacheco, que tenta a recondução por mais dois anos. O Opositor de Pacheco foi ministro durante o governo de Jair Bolsonaro e disputará o comando da Alta Casa Legislativa. Será uma disputa de monta, pois Pacheco terá apoio da atual bancada do PT, além do apoio de Luiz Inácio Lula da Silva.