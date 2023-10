Réu que matou tio no apartamento da avó é condenado a 21 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Brasília condenou, na terça-feira, 17/10, Wilker Maia Matos a 21 anos e 10 meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo homicídio triplamente qualificado de seu tio Marcos Aurélio Rodrigues Matos, 56 anos.

O crime ocorreu, na manhã de 15 de setembro de 2022, no setor Octogonal, em Brasília/DF, na residência da avó do acusado e mãe da vítima, de 90 anos de idade à época do fato. De acordo com a denúncia do MPDFT, o réu era usuário de drogas e de bebida alcoólica em excesso, encontrava-se afastado da família e tinha o hábito de importunar os familiares, sobretudo sua avó, por ser idosa e prestativa com ele.

A denúncia narra que, na manhã dos fatos, Wilker foi até a residência da avó e passou a importuná-la, inclusive com ameaças. A polícia militar foi acionada e a vítima Marco Aurélio, tio do réu e filho da idosa, foi até o local. Quando os policiais militares chegaram, acompanharam Marco Aurélio até o apartamento, que estava com a porta entreaberta. Assim que a vítima entrou, foi subitamente atacada pelo acusado, com sete golpes de faca.

Para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a ação criminosa teve motivação torpe, consistente em retaliação pela intervenção do ofendido em defesa de sua mãe. Além disso, foi praticada com emprego de meio cruel, uma vez que o réu atingiu diversos golpes de faca no ofendido, o que revela brutalidade fora do comum e causou sofrimento intenso e desnecessário à vítima. Por fim, de acordo com o MPDFT, o crime foi cometido com uso de recurso que dificultou a defesa do tio, que foi subitamente atacado com violentos golpes de faca, assim que entrou no apartamento.

Wilker não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Processo: 0734961-82.2022.8.07.0001

Com informações do TJ-DFT