Quarteto que tentou assassinar mulher acusada de delatora é condenado no sul de SC

Duas mulheres e dois homens foram condenados por tentativa de homicídio triplamente qualificado e participação em organização criminosa. As penas somadas ultrapassaram 50 anos de reclusão. A sessão iniciou na última terça-feira (18/4), às 8h30, e encerrou às 23h30 da última quarta-feira (19).

Segundo a denúncia, o crime aconteceu em janeiro de 2021, no local conhecido por “Lixão”, situado próximo ao mangue da localidade de Garopaba do Sul, em Jaguaruna. O grupo tentou matar a vítima por ela ter encaminhado um áudio para as autoridades em que alertava sobre o envolvimento de dois réus no comércio de entorpecentes e outros crimes na região.

No dia dos fatos, a vítima caminhava pela Rodovia SC 100 quando foi abordada por dois réus em um carro. Dali, foi levada ao encontro dos demais acusados. Ela tentou fugir, mas foi alcançada pelo grupo. A mulher foi atacada por pauladas, socos e chutes. A agressão teria sido filmada pelos denunciados.

O crime somente não se consumou porque a mulher não esboçava mais reação perante aos ataques e o grupo acreditou que ela estivesse morta. Isso garantiu que ela pudesse receber apoio de populares e eficiente atendimento médico.

O Conselho de Sentença reconheceu que a tentativa de homicídio foi praticada, pelos quatro réus, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além do crime de integrar organização criminosa atribuído a um homem e uma mulher.

As penas aplicadas variam entre 15 anos e 11 meses, 13 anos e sete meses, 11 anos e oito meses e nove anos e quatro meses, todas em regime inicial fechado. Aos quatro foi negado o direito de recorrer em liberdade. Da decisão cabe recurso ao TJSC.

Com informações do TJ-SC