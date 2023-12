Processo que tramitava há mais de 20 anos é resolvido em audiência de conciliação

Após a realização de uma audiência de conciliação, nessa terça-feira (19), promovendo a pacificação do litígio entre as partes envolvidas, foi resolvido um um processo de inventário, que tramitava desde o ano de 2002, na 3ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita. A conciliação foi promovida pela juíza titular da unidade e diretora do Fórum, Anna Carla Falcão da Cunha Lima.

A magistrada Anna Carla Falcão ressaltou a importância da conciliação, especialmente, na resolução de processos que tramitam há longo tempo, avaliando como satisfatório o resultado obtido, considerando que é um processo de mais de vinte anos de tramitação e que foi resolvido numa sessão de conciliação.

“No dia de hoje tivemos a consciência do dever cumprido. Uma família que ficou tantos anos nessa expectativa, ansiosos por um resultado, inclusive, com perdas de alguns membros, hoje comemorou o fim de uma história de conflitos e obteve a esperada justiça pela paz na casa de todos. Fiquei muito feliz em poder no último dia e horário final do expediente de hoje, às vésperas do recesso, poder cumprir a minha missão que tanto abraço e amo”, enfatizou Anna Carla Falcão.

Com informações do TJ-PB