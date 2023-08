Prevenção contra o 08 de Janeiro motiva movimentos de segurança para o 7 de Setembro em Brasília

Com preocupações compartilhadas, o Governo Federal e o Distrital, de Brasília, estudam fórmulas para reforçar a segurança pública na capital federal. O motivo: As comemorações do dia 7 de Setembro. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e o Governador Ibaneis Rocha (MDB) fazem planos para reforçar a segurança como medidas preventivas aos atos do dia 08 de janeiro deste ano. Trata-se de estudos de medidas preventivas, sem existências de ameaças concretas.

Em 08 de janeiro deste ano, um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, invadiu e depredou as sedes dos três Poderes, em Brasília. Várias prisões foram efetuadas. Investigações ainda estão em curso, inclusive com a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito com acusações para ambos os lados.

São várias as providências tomadas, que vão desde o monitoramento de redes sociais até ao mapeamento de potencias ameaças. A ideia é a de se adotar o mesmo esquema de segurança que foi montado para a posse do Presidente da República no dia 01 de janeiro deste ano, onde tudo se realizou em clima de tensão, mas sem o transcurso de incidentes. Há uma certeza. A de que, em Brasília, cuidados serão redobrados.