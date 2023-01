Polícia Militar inicia sob ordem de Moraes desocupação de acampamentos bolsonaristas

A Polícia Militar do Distrito Federal cercou na manhã desta segunda feira o Quartel-General do Exército em Brasília para cumprir a determinação do Ministro Alexandre de Moraes, do STF, de retirada de todos os bolsonaristas acampados no local. O Ministro determinou a desocupação de todos os acampamentos montados nas imediações de quartéis do Exército pelo país.

Moraes determina a prisão em flagrante de todos pela prática de crimes e afirma que as operações deverão ser realizadas pelas policias militares com apoio da Força Nacional e pela Polícia Federal, se necessário. Alguns bolsonaristas deixam o local, e outros resistem. A ordem se estende a todo o país.