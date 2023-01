Número de presos em Brasília atinge 1.2 mil por participarem de atos de vandalismo

A Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a tropa ostensiva em frente ao QG do Exército depois da decisão de Alexandre de Moraes, do STF, que fixou o prazo de 24 horas para que acampamentos fossem encerrados. O número de presos subiu para 1.2 mil por participarem de atos de vandalismo ontem em Brasília. As informações são do Ministério da Justiça.

Golpista que estavam acampados estão sendo levados para a sede da Polícia Federal. O efeito está sendo verificado. Nesta manhã, pelo menos 40 ônibus lotados com extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro deixaram o local na manhã desta segunda-feira, dia 09 de janeiro.