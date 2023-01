Governadores foram intimados por Moraes a esvaziarem acampamentos bolsonaristas

O Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na mais recente decisão que tomou, no dia de hoje, no bojo do Inquérito que investiga a prática de atos antidemocráticos, determinou que os Governadores dos Estados adotem medidas para que os acampamentos bolsonaristas sejam esvaziados.

A operação de desocupar os acampamentos bolsonaristas deve ser efetuada pelas Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal, com apoio da Força Nacional e da Polícia Federal, se necessário, arrematou Moraes, ocasião em que determinou que os Governadores de Estados tomassem ciência da sua decisão. Moraes afirma que o não cumprimento da medida implicará na apuração de responsabilidade pessoal. Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, restou afastado do cargo pelo prazo de 90 dias, a partir de hoje.